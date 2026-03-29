Прогноз погоди з 30 березня по 5 квітня в Києві свідчить, що перші дні тижня принесуть переважно хмарну атмосферу.

Прогноз погоди на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Києві обіцяє перемінну хмарність, місцями з дощем, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Києві надали метеорологи із ресурсу sinoptik.ua.

30 березня небо у столиці буде хмарним протягом усього дня. Температура вночі складатиме +8°, удень підніметься до +15°, без опадів. Вітер буде слабкий, до 2,7 м/с.

31 березня хмарність збережеться, температура вдень прогріється до +15°, а вночі опуститься до +8°. На цей день не передбачаються опади.

1 квітня ранкові години будуть похмурими, однак вдень і ввечері небо проясниться. Температура коливатиметься від +7° вночі до +14° удень. Вітер до 3,6 м/с, опадів не очікується.

2 квітня у столиці збережеться хмарна атмосфера, температура вдень до +13°, вночі +7°, вітер 1,1–3,7 м/с. Ймовірність опадів залишається низькою, до 30%.

3 квітня очікується подібна хмарність протягом усього дня. Денна температура сягатиме +14°, нічна опуститься до +6°. Вітер 2–4,8 м/с. Без опадів.

4 квітня хмарність залишатиметься високою. Удень можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. Денна температура складе +13°, нічна +6°. Вітер до 4,4 м/с, вологість 33–60%.

5 квітня, прогноз погоди на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Києві обіцяє хмарне небо протягом усього дня. Денна температура підніметься до +13°, нічна залишиться близько +5–+6°.

Загалом, даний період у столиці буде відзначатися переважно хмарною атмосферою з короткими проясненнями та невеликими дощами.

