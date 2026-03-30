Потеря пенсии для жителей Херсонской области с 1 апреля является реальным риском для тех, кто не выполнит условия.

С 1 апреля 2026 г. объявлено о потере пенсии для жителей Херсонской области с 1 апреля, если они не подтвердят отсутствие получения выплат от российской федерации, передает Politeka.

Об этом сообщают органы Пенсионного фонда Украины.

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или уехавшие за границу, должны обязательно сообщить об этом до указанного срока, иначе выплаты будут прекращены. Временное продление пенсионных начислений действует только до 31 марта 2026 года.

Норма введена постановлением Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года. Она касается лиц, которые в 2025 году прошли идентификацию, но не представили подтверждения о том, что не получают пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание от органов пенсионного обеспечения РФ.

Для сохранения выплат граждане могут воспользоваться несколькими способами:

Дистанционно – через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, в разделе «Дистанционное информирование» нужно указать строку «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации».

– ответить на вопрос специалиста во время идентификации, которая зафиксируется в решении об установлении личности.

– ответить на вопрос специалиста во время идентификации, которая зафиксируется в решении об установлении личности. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда, подав заявление о назначении, перерасчете или продлении пенсии с соответствующей отметкой.

Кроме того, напоминают, что до конца 2026 г. необходимо пройти очередную физическую идентификацию для подтверждения права на выплаты.

Таким образом, потеря пенсии для жителей Херсонской области с 1 апреля является реальным риском для тех, кто не выполнит условие подтверждения отсутствия выплат от России, и жителей призывают действовать раньше времени, чтобы избежать временных остановок финансирования.

