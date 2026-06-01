Будет предоставлена ​​единовременная денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других граждан.

Красный Крест реализует в Днепропетровской области программу денежной помощи для уязвимых категорий, в том числе отдельных групп пенсионеров, пишет Politeka.net.

Как отмечается, помощь охватывает людей с инвалидностью I–III группы, семьи с детьми, а также жителей прифронтовых территорий, включая пенсионеров, которые остаются проживать вблизи линии боевых действий. Программа ориентирована, прежде всего, на граждан, которые находятся в сложных жизненных условиях и постоянно сталкиваются с последствиями обстрелов и угрозой безопасности.

Предполагается, что в рамках программы гуманитарной поддержки будет предоставлена ​​единовременная денежная помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других граждан, которые продолжают проживать вблизи линии боевых действий. Она направлена ​​прежде всего на наиболее социально и экономически уязвимые категории населения, которые находятся в постоянной опасности из-за обстрелов и угроз эскалации.

Отдельное направление программы касается эвакуированных лиц. Речь идет о гражданах, вынужденных покинуть опасные регионы в течение последних 45 дней. Она призвана обеспечить покрытие первоочередных расходов при переезде и адаптации на новом месте жительства. При соответствии критериям программы выплата также предоставляется единовременно и рассчитана на трехмесячный период поддержки.

Финансовая помощь предусмотрена и для лиц, пострадавших в результате обстрелов. К этой категории относятся граждане, чье жилье было разрушено или повреждено, а также семьи, потерявшие членов семьи или раненых из-за боевых действий. В этом случае выплата также производится единовременно и рассчитана на три месяца.

Кроме того, поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, не имеющие возможности вернуться домой из-за ситуации безопасности и не получающих государственной поддержки из-за административных ограничений. Речь идет о людях, длительно проживающих вне своего постоянного места жительства и нуждающихся в финансовой поддержке для обеспечения базовых потребностей.

В рамках программы предусмотрены следующие суммы пособия:

для пенсионеров жителей прифронтовых территорий – 12 300 грн;

для эвакуированных граждан (за последние 45 дней) — 12 300 грн;

для пострадавших от обстрелов – 12 300 грн;

для внутренне перемещенных лиц, не получающих государственную помощь - ежемесячные выплаты на 3-9 месяцев: 2 000 грн - для взрослых; 3 000 грн - для детей и лиц с инвалидностью.

Источник: Украинский Красный Крест

