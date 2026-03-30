З 1 квітня 2026 року оголошено про втрату пенсії для мешканців Херсонської області з 1 квітня, якщо вони не підтвердять відсутність отримання виплат від російської федерації, передає Politeka.

Про це повідомляють органи Пенсійного фонду України.

Пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон, повинні обов’язково повідомити про це до зазначеного терміну, інакше виплати будуть припинені. Тимчасове продовження пенсійних нарахувань діє лише до 31 березня 2026 року.

Норма запроваджена постановою Кабінету Міністрів України №126 від 3 лютого 2026 року. Вона стосується осіб, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, але не подали підтвердження про те, що не отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання від органів пенсійного забезпечення рф.

Для збереження виплат громадяни можуть скористатися кількома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у розділі «Дистанційне інформування» потрібно позначити рядок «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації».

— відповісти на питання фахівця під час ідентифікації, що зафіксується у рішенні про встановлення особи.

— відповісти на питання фахівця під час ідентифікації, що зафіксується у рішенні про встановлення особи. Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, подавши заяву про призначення, перерахунок або продовження пенсії з відповідною позначкою.

Крім того, нагадують, що до кінця 2026 року необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію для підтвердження права на виплати.

Таким чином, втрата пенсії для мешканців Херсонської області з 1 квітня є реальним ризиком для тих, хто не виконає умову підтвердження відсутності виплат від рф, і мешканців закликають діяти завчасно, щоб уникнути тимчасових зупинок фінансування.

