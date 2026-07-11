Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье и сопутствующие программы обеспечивают поддержку переселенцев всех возрастов.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает ряд государственных и региональных инициатив, направленных на улучшение жилищных условий и финансовую поддержку переселенцев, передает Politeka.

Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация.

В регионе уже одобрено более 2,6 тысяч заявок на жилищные ваучеры на сумму 2 млн гривен. Кроме того, всем детям-ВПЛ будет выплачиваться 3 тысячи гривен независимо от дохода семьи.

Жилищный ваучер можно использовать для покупки квартиры на первичном или вторичном рынке, взноса за ипотеку или погашение кредита. Претендовать на него могут внутренне перемещенные лица, не имеющие собственного жилья на подконтрольной Украине территории и отвечающие дополнительным условиям: участие в боевых действиях или инвалидность в результате войны, отсутствие судимости и ранее неполученная помощь в подобных программах.

Подать заявление можно через приложение Дія , после чего оно пройдет автоматическую проверку и передается на рассмотрение местной комиссии. К настоящему времени рассмотрено 74% заявлений, положительное решение получили 2689 заявок на сумму 5,3 млрд. гривен.

Вынужденные переселенцы могут воспользоваться и государственной программой льготной ипотеки «еселя». Государство компенсирует 70% первого взноса и платежей в первый год, а областной бюджет обеспечивает дополнительные 30% от взноса. Претенденты должны выбирать жилье в Запорожской области стоимостью до 2 млн гривен и не более 20 лет (для ВПЛ – не более 10 лет).

Для получения компенсации нужно выбрать квартиру, подать заявку через Дія в банк-партнер (Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк), заключить договоры купли-продажи и ипотеки, внести 30% от первого взноса, после чего остаток 70% покрывает Пенсионный фонд Украины. Областная администрация возвращает на счет гражданина 30% в течение двух недель.

Отдельно предусмотрена денежная поддержка на проживание: все дети-ВПЛ будут получать 3 тысячи гривен, а взрослые могут рассчитывать на выплаты по новому лимиту дохода – до 10 380 гривен на одного члена семьи. Подать заявление можно в любое отделение Пенсионного фонда Украины, добавив паспорт, ИНН, свидетельство о рождении и справку ВПЛ.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Запорожье и сопутствующие программы обеспечивают поддержку переселенцев всех возрастов и способствуют решению жилищных и финансовых потребностей в регионе.

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