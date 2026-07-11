Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі передбачає низку державних та регіональних ініціатив, спрямованих на покращення житлових умов і фінансову підтримку переселенців, передає Politeka.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація.

У регіоні вже схвалено понад 2,6 тисячі заявок на житлові ваучери на суму 2 млн гривень. Крім того, усім дітям-ВПО виплачуватиметься 3 тисячі гривень незалежно від доходу родини.

Житловий ваучер можна використати для купівлі квартири на первинному або вторинному ринку, внеску за іпотеку або погашення кредиту. Претендувати на нього можуть внутрішньо переміщені особи, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території та відповідають додатковим умовам: участь у бойових діях або інвалідність внаслідок війни, відсутність судимості та раніше неотримана допомога у схожих програмах.

Подати заяву можна через додаток Дія, після чого вона пройде автоматичну перевірку та передається на розгляд місцевої комісії. До теперішнього часу розглянуто 74% заяв, позитивне рішення отримали 2689 заявок на суму 5,3 млрд гривень.

Вимушені переселенці можуть скористатися й державною програмою пільгової іпотеки «єОселя». Держава компенсує 70% від першого внеску та платежів у перший рік, а обласний бюджет забезпечує додаткові 30% від внеску. Претенденти мають обирати житло у Запорізькій області вартістю до 2 млн гривень і віком не більше 20 років (для ВПО – не більше 10 років).

Для отримання компенсації потрібно обрати квартиру, подати заявку через Дію до банку-партнера («Ощадбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк»), укласти договори купівлі-продажу та іпотеки, внести 30% від першого внеску, після чого залишок 70% покриває Пенсійний фонд України. Обласна адміністрація повертає на рахунок громадянина 30% протягом двох тижнів.

Окремо передбачено грошову підтримку на проживання: усі діти-ВПО отримуватимуть 3 тисячі гривень, а дорослі можуть розраховувати на виплати за новим лімітом доходу – до 10 380 гривень на одного члена сім’ї. Подати заяву можна до будь-якого відділення Пенсійного фонду України, додавши паспорт, ІПН, свідоцтво про народження та довідку ВПО.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Запоріжжі та супутні програми забезпечують підтримку переселенців різного віку та сприяють вирішенню житлових та фінансових потреб у регіоні.

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