Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье претерпела обновления после принятия правительственного постановления № 390 от 18 марта 2026 года, что изменило подходы к начислениям и продолжительности поддержки, передает Politeka.

Документ внес коррективы в действующий порядок соцвыплат для переселенцев, действовавший ранее по постановлению № 332. Главное изменение — расширение количества выплатных периодов с четырех до пяти шестимесячных циклов, что фактически продлевает срок получения средств.

Обновленные правила предусматривают дополнительные возможности для семей с детьми. Теперь финансовая поддержка может назначаться даже при наличии доходов у родителей, если домохозяйство отвечает критериям имущественного положения и подтверждает фактическое проживание.

Отдельно определен механизм начисления детских выплат: они могут оформляться задним числом с 1 февраля для заявлений, поданных до 1 мая 2026 года. В случае более позднего обращения старт начислений происходит с месяца подачи документов.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье также распространяется на людей пенсионного возраста и нетрудоспособных членов семей. Лица, которым ранее было отказано из-за превышения среднего дохода, получили возможность повторного обращения с учетом нового порога – 10 380 гривен на одного человека.

Подать заявление можно через территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины, ЦНАП, почтовые сервисы, уполномоченных представителей или онлайн-портал с использованием квалифицированной электронной подписи.

Обновленная система призвана обеспечить более гибкий доступ к финансовым начислениям и стабилизировать доходы уязвимых категорий населения в условиях продолжительных социальных вызовов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.