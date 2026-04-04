Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье формируется в соответствии с реальными потребностями.

В Запорожье стартовала программа гуманитарной помощи для ВПЛ и пенсионеров, охватывающая семьи в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициативу реализует общественная организация «Украинские женщины».

Подать заявку можно онлайн через специальную форму, которую заполняют один раз в семью. После обработки данных социальные работники связываются с участниками для дальнейшего участия в программах поддержки. Организаторы отмечают корректность заполнения анкет.

Программа включает семьи с детьми до 18 лет, пострадавших от войны. В группу риска входят сироты, домохозяйства с инвалидностью или хроническими болезнями, одинокие родители, беременные женщины и семьи со взрослыми, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

Форма является первым этапом отбора. Жители других регионов или находящиеся за границей участия в проекте не принимают.

Для удобства предусмотрено мобильное приложение «де Допомога», которое предоставляет актуальные данные обо всех видах поддержки: денежные выплаты, продуктовые наборы, одежда и бытовые вещи от благотворителей.

Таким образом, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье формируется в соответствии с реальными потребностями, что позволяет эффективно распределять ресурсы и охватывать наиболее уязвимые категории населения.

Также следует отметить, что организаторы призывают не откладывать представление анкет, чтобы повысить шансы на своевременное получение помощи и полное участие в программах.

Планируется дальнейшее расширение инициативы по охвату большего количества семей и стабильной поддержки старшего поколения.

