Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области позволит гарантировать бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода.

В Славуте объявили о повышении тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения. Основной причиной пересмотра стал стремительный рост цен на электроэнергию и топливо, что оказывает существенное влияние на себестоимость услуг.

Действующие нормы запрещают устанавливать тарифы ниже экономически обоснованного уровня. Электроэнергия, формирующая более 40% расходов предприятия, подорожала с 12,75 до 16,21 грн за кВт/ч (с НДС). Бензин А-95 теперь стоит 72,54 грн/л, дизтопливо – 75,24 грн/л, газ-метан – 45,0 грн/куб.м.

По прогнозам, средний рост ставок составит около 10%. Сравнение тарифов для населения:

Централизованное водоснабжение: 46,56 → 51,14 грн (+9,8%)

Централизованный водоотвод: 44,70 → 49,18 грн (+10,0%)

Для жителей остаются пониженные тарифы: 36,62 грн. за воду и 29,04 грн. за стоки.

УВКГ отмечает, что корректировка поможет обеспечить стабильную работу систем, своевременную оплату энергоносителей и реагентов, выплату зарплат работникам и уплату налогов. Администрация просит граждан отнестись к изменениям с пониманием.

Подать замечания или предложения могут жители и юридические лица в течение семи дней от 23 марта 2026 г. по адресу: г. Славута, ул. Ярослава Мудрого, 52 или через сайт sl-vodokanal.info.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области позволит гарантировать бесперебойную работу водоснабжения и водоотведения в общине, обеспечить модернизацию оборудования и поддерживать качество обслуживания.

