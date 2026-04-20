Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області дозволить гарантувати безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у громаді.

У Славуті оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області, передає Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення. Основною причиною перегляду стало стрімке зростання цін на електроенергію та пальне, що істотно впливає на собівартість послуг.

Діючі норми забороняють встановлювати тарифи нижче економічно обґрунтованого рівня. Електроенергія, яка формує понад 40% витрат підприємства, подорожчала з 12,75 до 16,21 грн за кВт⋅год (з ПДВ). Бензин А-95 тепер коштує 72,54 грн/л, дизпаливо — 75,24 грн/л, газ-метан — 45,0 грн/куб.м.

За прогнозами, середнє збільшення ставок складе близько 10%. Порівняння тарифів для населення:

Централізоване водопостачання: 46,56 → 51,14 грн (+9,8%)

Централізоване водовідведення: 44,70 → 49,18 грн (+10,0%)

Для мешканців залишаються знижені тарифи: 36,62 грн за воду та 29,04 грн за стоки.

УВКГ зазначає, що коригування допоможе забезпечити стабільну роботу систем, своєчасну оплату енергоносіїв і реагентів, виплату зарплат працівникам та сплату податків. Адміністрація просить громадян поставитися до змін із розумінням.

Подати зауваження або пропозиції можуть жителі та юридичні особи протягом семи днів від 23 березня 2026 року за адресою: м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52, або через сайт sl-vodokanal.info.

