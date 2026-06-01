Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется на базовых товарах, в том числе крупах, мясных и молочных изделиях, передает Politeka.

В сегменте бакалеи ключевой индикатор – гречка. Средняя стоимость составляет 76,10 грн за килограмм, в то время как месяцем ранее показатель был ниже — 69,21 грн. Разница формирует постепенный восходящий тренд, особенно заметный на фоне розничного разрыва между сетями: от 62,90 грн в Auchan до 96,50 грн в Megamarket. Metro и Novus содержат промежуточные значения – 75,00 грн и 69,99 грн соответственно. Такая вариативность свидетельствует о различных ценовых стратегиях ритейлеров и зависимости от закупочных партий.

В категории мясной продукции ситуация более ясна. Колбаса вареная «Алан лекарственная» достигла среднего уровня в 503,95 грн за килограмм. В апреле ее средняя цена составляла 477,57 грн, что демонстрирует ощутимое месячное повышение. Самое дешевое предложение зафиксировано у Auchan – 478,40 грн, тогда как у Megamarket показатель превышает 540 грн. Такой разброс часто объясняется логистикой и внутренними наценками торговых сетей.

Молочный сегмент также показывает восходящую динамику. Молоко «Яготинское» 2,6% в среднем стоит 61,55 грн за 900 мл, в то время как в апреле его уровень составил 54,23 грн. Разногласия между магазинами остаются ощутимыми: от 57,90 грн до 68,00 грн в зависимости от точки продаж. На формирование стоимости влияют сезонные факторы, расходы на сырье и изменения в цепях снабжения.

Общая картина свидетельствует о постепенном удорожании основных продуктов питания. В структуре расходов домохозяйств это может усиливать давление на потребительский бюджет, особенно в категориях ежедневного спроса.

Аналитика цен свидетельствует о том, что подорожание продуктов в Запорожье остается стабильной тенденцией последних недель.

Источник: Минфин

