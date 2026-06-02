Графики отключения света в Днепропетровской области на 3 июня продлятся из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Временные ограничения вводятся для обеспечения стабильной и безопасной работы городских электросетей. По данным энергетических служб, графики отключения света в Днепропетровской области на 3 июня связаны с комплексом профилактических, ремонтных и модернизационных мероприятий. В рамках этих работ специалисты будут проводить осмотр и диагностику оборудования и плановое обслуживание сетей.
В то же время, граждан заранее предупреждают о возможных временных неудобствах и советуют учитывать графики отключений при планировании ежедневных дел.
В городе Жовти Воды ждет непростой день, ведь долго не буди электричества. Ограничения будут продолжаться с 07:30 до 19:00 в домах, расположенных по следующим адресам:
- пров. Медовый 1–5
- Березнева 42Б
- Героив Украины 2/1
- Заводська 1, 1Б, 2, 2А, 3
- Зализнычна 2А
Также дополнительные графики отключения света вводятся из села Днипровське. Обестоки будут действовать с 09:00 до 17:00 на таких улицах населенного пункта:
- Набережна 5
- Стрилецька 1, 12
- Центральна 1–12, 14–20 (парные)
- Чумацька 2, 3, 3А, 4, 9, 13
- Шкильна 1
Будут выключать электричество в населенном пункте Грузьке. Обесточение продлится 03.06.2026 года с 08:00 до 18:00 часов по следующим адресам:
- Володымыра Шкапенка 18, 20
- Молодижна 1А, 2, 2А, 4–12 (парные), 16–26 (парные)
- Украинська 1А
С 08:00 до 18:00 часов пройдет электричество в городе Павлоград. Электричество будут выключать по отдельным адресам:
- Днипровська 464, 464А, 464Б, 464В
- Нова 2, 2/4, 2А.
Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
