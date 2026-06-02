Графики отключения света в Днепропетровской области на 3 июня продлятся из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Временные ограничения вводятся для обеспечения стабильной и безопасной работы городских электросетей. По данным энергетических служб, графики отключения света в Днепропетровской области на 3 июня связаны с комплексом профилактических, ремонтных и модернизационных мероприятий. В рамках этих работ специалисты будут проводить осмотр и диагностику оборудования и плановое обслуживание сетей.

В то же время, граждан заранее предупреждают о возможных временных неудобствах и советуют учитывать графики отключений при планировании ежедневных дел.

В городе Жовти Воды ждет непростой день, ведь долго не буди электричества. Ограничения будут продолжаться с 07:30 до 19:00 в домах, расположенных по следующим адресам:

  • пров. Медовый 1–5
  • Березнева 42Б
  • Героив Украины 2/1
  • Заводська 1, 1Б, 2, 2А, 3
  • Зализнычна 2А

Также дополнительные графики отключения света вводятся из села Днипровське. Обестоки будут действовать с 09:00 до 17:00 на таких улицах населенного пункта:

  • Набережна 5
  • Стрилецька 1, 12
  • Центральна 1–12, 14–20 (парные)
  • Чумацька 2, 3, 3А, 4, 9, 13
  • Шкильна 1

Будут выключать электричество в населенном пункте Грузьке. Обесточение продлится 03.06.2026 года с 08:00 до 18:00 часов по следующим адресам:

  • Володымыра Шкапенка 18, 20
  • Молодижна 1А, 2, 2А, 4–12 (парные), 16–26 (парные)
  • Украинська 1А

С 08:00 до 18:00 часов пройдет электричество в городе Павлоград. Электричество будут выключать по отдельным адресам:

  • Днипровська 464, 464А, 464Б, 464В
  • Нова 2, 2/4, 2А.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

