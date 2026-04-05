Доплаты для пенсионеров в Киевской области предполагают увеличение выплат для отдельных категорий граждан в соответствии с новыми решениями Пенсионного фонда, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении ПФУ.

В частности, минимальные пенсии выросли для неработающих в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем — с 3 758 до 4 213 грн. Для граждан в возрасте 70-80 лет этот показатель повысили с 3613 до 4050 грн. Люди с инвалидностью первой группы теперь получают от 3725 грн вместо 3323 грн.

Отдельно предусмотрена дополнительная поддержка для старше 70 лет, если общий размер выплат не достигает 10 340,35 грн. В таком случае государство компенсирует разницу в обеспечении базового уровня дохода.

Также действуют возрастные надбавки. Лица от 80 лет могут получать до 570 грн. ежемесячно. Для категории 75–80 лет предусмотрено до 456 грн., а для людей 70–75 лет — до 300 грн.

После перерасчета размер пенсий увеличится в среднем от 100 до 2595 грн. Окончательная сумма зависит от стажа, заработка и других личных характеристик.

Кроме того, правительство анонсировало единовременную помощь в апреле 2026 года. Выплата в 1500 грн поступит почти 13 миллионам получателей, среди которых пенсионеры, малообеспеченные семьи, внутренне перемещенные лица и другие категории.

Средства будут зачислены автоматически — на банковские счета или через почтовые отделения без дополнительных обращений.

Также следует отметить, что доплаты для пенсионеров в Киевской области преследуют цель частично компенсировать рост расходов и поддержать граждан с низким уровнем дохода.

