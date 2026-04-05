Доплати для пенсіонерів у Київській області передбачають збільшення виплат для окремих категорій громадян відповідно до нових рішень Пенсійного фонду, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Зокрема, мінімальні пенсії зросли для непрацюючих осіб віком від 65 років із повним страховим стажем — з 3 758 до 4 213 грн. Для громадян у віці 70–80 років цей показник підвищили з 3 613 до 4 050 грн. Люди з інвалідністю першої групи тепер отримують від 3 725 грн замість 3 323 грн.

Окремо передбачено додаткову підтримку для старших за 70 років, якщо загальний розмір виплат не досягає 10 340,35 грн. У такому випадку держава компенсує різницю, щоб забезпечити базовий рівень доходу.

Також діють вікові надбавки. Особи від 80 років можуть отримувати до 570 грн щомісяця. Для категорії 75–80 років передбачено до 456 грн, а для людей 70–75 років — до 300 грн.

Після перерахунку розмір пенсій збільшиться в середньому від 100 до 2 595 грн. Остаточна сума залежить від стажу, заробітку та інших індивідуальних показників.

Крім того, уряд анонсував одноразову допомогу у квітні 2026 року. Виплата у 1 500 грн надійде майже 13 мільйонам отримувачів, серед яких пенсіонери, малозабезпечені родини, внутрішньо переміщені особи та інші категорії.

Кошти зарахують автоматично — на банківські рахунки або через поштові відділення без додаткових звернень.

Також варто зауважити, що доплати для пенсіонерів у Київській області мають на меті частково компенсувати зростання витрат і підтримати громадян із низьким рівнем доходу.

Останні новини України:

