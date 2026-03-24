Подорожание проезда в Киевской области чувствуют пассажиры, которые ежедневно пользуются маршрутками, и рассказываем детали.

Подорожание проезда в Киевской области стало вынужденным шагом из-за стремительного роста цен на горючее, расходов на техническое обслуживание транспорта и налогов, сообщает Politeka.

С начала марта перевозчики обновили тарифы на прямой рейс "Переяслав – ст. метро Позняки (Киев)" и на рейсы через другие населенные пункты, включая Пристромы, Гайшин, Волчков и Гланышев.

Такое подорожание проезда в Киевской области позволяет обеспечить регулярный график движения и безопасную перевозку пассажиров.

Стоимость проезда в ст. метро Позняки через Пристромы составляет теперь 165 гривен в направлении Киева и 110 гривен назад.

Перевозчики объясняют, что тарифы пришлось повышать почти ежедневно из-за повышения цен на горючее и роста расходов на зарплаты водителей, технического обслуживания автобусов, страховых полисов и налогов.

Сейчас одна из ключевых составляющих тарифа, топливо, выросла в цене на 15–20%, что делает предыдущие тарифы экономически неэффективными.

Если бы подорожание проезда в Киевской области не произошло, некоторые маршруты могли бы сократить рейсы только до пиковых часов, когда пассажиропоток самый большой. А это усложнило бы передвижение для тех, кто пользуется транспортом каждый день.

Согласно расписанию, отправление из Переяслава в Киев происходит в 5.00 и 15.00, а из Киева в Переяслав – в 18.00. При этом стоимость билета зависит от маршрута.

Например, поездка через Гайшин стоит 200 гривен в направлении Киева и 145 гривен назад, а через Волчков – 175 и 120 гривен соответственно.

Новые тарифы позволяют перевозчикам покрывать расходы по обслуживанию транспорта и выплачивать достойную заработную плату водителям.

