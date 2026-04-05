Графики отключения света в Волынской области на неделю с 6 по 12 апреля охватят только часть региона, в связи с профилактическими работами, пишет Politeka.net.

Об этом предупредил Рожищенский городской совет, ссылаясь на Волынеблэнерго.

Актуальные данные о перерывах в электроснабжении, в частности точное время начала и завершения отключений, перечень населенных пунктов, улиц и домов, а также информацию о характере отключения, можно найти на официальном сайте ЧАО Волынеблэнерго в специальном разделе. Информация на ресурсе регулярно обновляется каждые 30 минут, что позволяет своевременно получать самые свежие сведения и оперативно реагировать на изменения.

Жителей просят с пониманием отнестись к графику отключения света в Волынской области на неделю с 6 по 12 апреля. Проведение таких работ является необходимым шагом для улучшения состояния электросетей, повышения стабильности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

В период с 06.04.2026 по 08.04.2026 с 09:00 по 17:00 часов электроэнергия будет отсутствовать в селе Бортяхивка на улице Мыру.

С 06.04.2026 по 10.04.2026 с 09:00 по 17:00 часы отключения запланированы в городе Рожыще на улицах Презыдента Грушевського, Ивана Франко, Сичовых Стрильцив.

Дополнительно с 06.04.2026 по 10.04.2026 с 09:00 по 16:00 в Рожыще электроснабжения будет отсутствовать на улицах Едности, Сковороды, Мазепы.

В период с 07.04.2026 по 09.04.2026 с 09:00 по 17:00 часа отключения коснутся села Бортяхивка на улицах Мыру, Селянська, Тыха.

Кроме того, с 08.04.2026 по 10.04.2026 с 09:00 по 17:00 часов перебои с электроснабжением ожидаются в селе Бортяхивка. Ограничения будут касаться улицы Мыру.

