Графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 6 до 12 квітня охоплять тільки частину регіону, у зв'язку з профілактичними роботами, пише Politeka.net.

Про це попередила Рожищенська міська рада, посилаючись на «Волиньобленерго».

Актуальні дані про перерви в електропостачанні, зокрема точний час початку та завершення відключень, перелік населених пунктів, вулиць і будинків, а також інформацію про характер відключення, можна знайти на офіційному сайті ПрАТ Волиньобленерго у спеціальному розділі. Інформація на ресурсі регулярно оновлюється кожні 30 хвилин, що дозволяє своєчасно отримувати найсвіжіші відомості та оперативно реагувати на зміни.

Жителів просять із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Волинській області на тиждень з 6 до 12 квітня. Проведення таких робіт є необхідним кроком для покращення стану електромереж, підвищення стабільності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

У період з 06.04.2026 по 08.04.2026 з 09:00 по 17:00 години електроенергія буде відсутня в селі Бортяхівка на вулиці Миру.

З 06.04.2026 по 10.04.2026 з 09:00 по 17:00 години відключення заплановані в місті Рожище на вулицях Президента Грушевського, Івана Франка, Січових Стрільців.

Додатково з 06.04.2026 по 10.04.2026 з 09:00 по 16:00 години у Рожищі електропостачання буде відсутнє на вулицях Єдності, Сковороди, Мазепи.

У період з 07.04.2026 по 09.04.2026 з 09:00 по 17:00 години відключення торкнуться села Бортяхівка на вулицях Миру, Селянська, Тиха.

Крім того, з 08.04.2026 по 10.04.2026 з 09:00 по 17:00 години перебої з електропостачанням очікуються в селі Бортяхівка. Обмеження стосуватимуться вулиці Миру.

