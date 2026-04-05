Графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 6 до 12 квітня охоплять тільки частину регіону, у зв'язку з профілактичними роботами, пише Politeka.net.
Про це попередила Рожищенська міська рада, посилаючись на «Волиньобленерго».
Актуальні дані про перерви в електропостачанні, зокрема точний час початку та завершення відключень, перелік населених пунктів, вулиць і будинків, а також інформацію про характер відключення, можна знайти на офіційному сайті ПрАТ Волиньобленерго у спеціальному розділі. Інформація на ресурсі регулярно оновлюється кожні 30 хвилин, що дозволяє своєчасно отримувати найсвіжіші відомості та оперативно реагувати на зміни.
Жителів просять із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Волинській області на тиждень з 6 до 12 квітня. Проведення таких робіт є необхідним кроком для покращення стану електромереж, підвищення стабільності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.
У період з 06.04.2026 по 08.04.2026 з 09:00 по 17:00 години електроенергія буде відсутня в селі Бортяхівка на вулиці Миру.
З 06.04.2026 по 10.04.2026 з 09:00 по 17:00 години відключення заплановані в місті Рожище на вулицях Президента Грушевського, Івана Франка, Січових Стрільців.
Додатково з 06.04.2026 по 10.04.2026 з 09:00 по 16:00 години у Рожищі електропостачання буде відсутнє на вулицях Єдності, Сковороди, Мазепи.
У період з 07.04.2026 по 09.04.2026 з 09:00 по 17:00 години відключення торкнуться села Бортяхівка на вулицях Миру, Селянська, Тиха.
Крім того, з 08.04.2026 по 10.04.2026 з 09:00 по 17:00 години перебої з електропостачанням очікуються в селі Бортяхівка. Обмеження стосуватимуться вулиці Миру.
