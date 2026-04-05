Специалисты ДТЭК объявили о графиках отключения света для некоторых населенных пунктов Одесской области на понедельник, 6 апреля 2026 года.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на понедельник, 6 апреля 2026 года, пишет Politeka.

Эти обесточения связаны с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения.

В частности, локальные графики отключения света в Одесской области 6 апреля коснутся Куяльницкой сельской территориальной общины. Там ориентировочно с 8:00 до 19:00 без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Мардаревка (дома по улицам Центральная, Возрождения, Привокзальная, Зеленая, Степная, Школьная, Новоселов);

Топик (ул. Надежды);

Гонората (Северная).

С 9:00 до 17:00 в понедельник плановое обесточивание состоится во всех населенных пунктах Петровировской сельской территориальной общины, сообщает Politeka.

Кроме того, по данным ДТЭК, 6 апреля 2026 года графики отключения света будут применяться в пределах Раздельнянского городского территориального общества в Одесской области. В городе Раздельная ограничение электроснабжения могут действовать примерно с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 для дома по адресу ул. Сергея Дмитриева, 1А. А в селе Еремеевка обесточивание состоится с 9 до 19 часов по улицам Молодежной и Центральной.

