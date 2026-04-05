Фахівці ДТЕК оголосили про графіки відключення світла для деяких населених пунктів Одеської області на понеділок, 6 квітня 2026.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на понеділок, 6 квітня 2026 року, пише Politeka.

Ці знеструмлення повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання.

Зокрема локальні графіки відключення світла в Одеській області 6 квітня торкнуться Куяльницької сільської територіальної громади. Там орієнтовно з 8:00 до 19:00 без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Мардарівка (будинки по вулицях Центральна, Відродження, Привокзальна, Зелена, Степна, Шкільна, Новоселів);

Топик (вул. Надії);

Гонората (Північна).

Із 9:00 до 17:00 у понеділок планове знеструмлення відбудеться в усіх населених пунктах Петровірівської сільської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Крім того, за даними ДТЕК, 6 квітня 2026 графіки відключення світла застосовуватимуть у межах Роздільнянської міської територіальної громади в Одеській області. У місті Роздільна обмеження електропостачання можуть діяти приблизно з 8:00 до 12:00 та з 15:00 до 18:00 для будинку за адресою вул. Сергія Дмитрієва, 1А. А в селі Єреміївка знеструмлення відбудеться з 9 до 19 години по вулицях Молодіжна та Центральна.

