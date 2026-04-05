Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Одесской области на следующую неделю – с 6 по 12 апреля 2026 года.

В некоторых населенных пунктах Одесской области с 6 по 12 апреля 2026 года снова будут применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В понедельник, 6 апреля, по данным ДТЭК, графики отключения света в Одесской области будут применяться в следующих населенных пунктах:

Мардаровка (ул. Центральная, Привокзальная, Зеленая, Степная, Новоселов, Школьная, Возрождения), Топик (Надежды), Гонората (Северная) – с 8:00 до 19:00;

все н.п. Петровировской сельской территориальной общины – с 9:00 до 17:00;

Еремеевка (Молодежная, Центральная) – с 9:00 до 19:00;

Раздельная (ул. Сергея Дмитриева, 1А) – с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.

Во вторник, 7 числа, обесточения коснутся Черноморской городской территориальной общины. Там без электроэнергии с 8:00 до 17:00 останутся жители поселка Александровка по улицам Набережная, Озерная, Победы, Успешная, Вербная, Виноградная, Дмитрия Горбунова, Греческая, Европейская, Единства, Железнодорожная, Защитников Украины, Земная, Леонида Каденюка, Киевская, Кооперативная, Молодежная, Морская, Новая, Новоселов, Садовая, Степная, Центральная, Школьная и ряд переулков.

Во вторник и среду повторятся обесточиваниеяв селах Мардаровка, Топик и Гонората (те же адреса, что и 06.04), сообщает Politeka. Кроме того, 08.04 ограничения электроснабжения с 8 до 19 часов также коснутся с. Любомирка (Дачная, Школьная) и Николаевка Первая (Заводская).

О других графиках отключения света в Одесской области на неделю с 6 по 12 апреля 2026 года ДТЭК объявит позже.

Последние новости Украины:

