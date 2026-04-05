Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – із 6 по 12 квітня 2026 року.

У деяких населених пунктах Одеської області з 6 по 12 квітня 2026 року знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У понеділок, 6 квітня, за даними ДТЕК, графіки відключення світла в Одеській області застосовуватимуть у таких населених пунктах:

Мардарівка (вул. Центральна, Привокзальна, Зелена, Степна, Новоселів, Шкільна, Відродження), Топик (Надії), Гонората (Північна) – з 8:00 до 19:00;

всі н.п. Петровірівської сільської територіальної громади – з 9:00 до 17:00;

Єреміївка (Молодіжна, Центральна) – з 9:00 до 19:00;

Роздільна (вул. Сергія Дмитрієва, 1А) – з 8:00 до 12:00 та з 15:00 до 18:00.

У вівторок, 7 числа, знеструмлення торкнуться Чорноморської міської територіальної громади. Там без електроенергії з 8:00 до 17:00 залишаться мешканці селища Олександрівка по вулицях Набережна, Озерна, Перемоги, Успішна, Вербна, Виноградна, Дмитра Горбунова, Грецька, Європейська, Єдності, Залізнична, Захисників України, Земна, Леоніда Каденюка, Київська, Кооперативна, Молодіжна, Морська, Нова, Новоселів, Садова, Степова, Центральна, Шкільна та низки провулків.

У вівторок і середу повторяться знеструмлення в селах Мардарівка, Топик та Гонората (ті ж адреси, що й 06.04), повідомляє Politeka. Крім того, 08.04 обмеження електропостачання з 8 до 19 години також торкнуться с. Любомирка (Дачна, Шкільна) та Миколаївка Перша (Заводська).

Про інші графіки відключення світла в Одеській області на тиждень із 6 по 12 квітня 2026 ДТЕК оголосить пізніше.

