Грошова допомога для ВПО в Одеській області передбачає одноразову виплату для окремих категорій населення вже у квітні 2026 року.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області виплачуватиметься в межах урядового рішення про додаткову фінансову підтримку громадян, повідомляє Politeka.

Відповідну постанову № 341 “Деякі питання надання одноразової доплати окремим категоріям населення” Кабінет Міністрів України ухвалив 18 березня.

Грошову допомогу для ВПО в Одеській області отримають громадяни, яким станом на 1 квітня 2026 року вже призначено пенсію або державні соціальні виплати.

Водночас діє обмеження щодо розміру пенсії. Вона не повинна перевищувати 25 950 гривень з урахуванням усіх надбавок, підвищень і доплат.

Йдеться про одержувачів різних видів пенсій, зокрема за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Також виплата стосуватиметься тих, хто отримує пенсії за вислугу років або спеціальні пенсії, якщо такі особи мають право на призначення пенсії за віком у солідарній системі.

Окремо враховані військовослужбовці, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, народні депутати, науковці та громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

При цьому, грошова допомога для ВПО в Одеській області буде нарахована без урахування рівня пенсій для осіб, які брали безпосередню участь у захисті України.

Окрім пенсіонерів, доплата передбачена і для отримувачів державної соцдопомоги. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплати на проживання, малозабезпечені сім’ї, людей з інвалідністю, осіб, які не мають права на пенсію, а також тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю.

