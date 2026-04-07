Подорожание проезда во Львове может произойти в ближайшее время из-за резкого роста стоимости горючего и финансового давления на перевозчиков, передает Politeka.

Городские власти уже приступили к процедуре пересмотра тарифов, которая продлится около месяца.

Причиной перемен стала ситуация на рынке энергоносителей. Рост цен на дизель оказал существенное влияние на расходы транспортных компаний. Представители отрасли заявляют о накопленных долгах, что затрудняет стабильную работу.

В горсовете отмечают, что временная отмена бесплатных пересадок в марте дала дополнительный эффект. Пассажиры чаще оплачивали поездки, что позволило частично возместить расходы и стабилизировать доходы предприятий.

В то же время перевозчики отмечают: этого недостаточно. По их оценкам, задолженность только за горючее достигает десятков миллионов гривен. Без просмотра тарифов существует риск сокращения рейсов или остановки отдельных направлений.

Обсуждается новый ориентировочный уровень оплаты — около 42 гривен за одну поездку. Окончательное решение будет приниматься исполкомом после завершения всех расчетов и консультаций.

Удорожание проезда во Львове происходит на фоне общеукраинской тенденции. В нескольких крупных городах также готовятся к изменениям в тарифах из-за аналогичных экономических факторов.

Последний просмотр в городе проводился в 2025 году. Тогда цены на горючее были значительно ниже, что позволяло удерживать доступные тарифы. По состоянию на данный момент стоимость поездки зависит от способа оплаты: самое дешевое – для студентов с транспортной картой, самое дорогое – при расчете наличными.

Специалисты предупреждают: дальнейший рост расходов на топливо может повлиять не только на транспорт, но и другие сферы городской экономики.

