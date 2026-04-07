Подорожчання проїзду у Львові може відбутися найближчим часом через різке зростання вартості пального та фінансовий тиск на перевізників, передає Politeka.

Міська влада вже розпочала процедуру перегляду тарифів, яка триватиме близько місяця.

Причиною змін стала ситуація на ринку енергоносіїв. Зростання цін на дизель суттєво вплинуло на витрати транспортних компаній. Представники галузі заявляють про накопичені борги, що ускладнюють стабільну роботу.

У міськраді зазначають, що тимчасове скасування безкоштовних пересадок у березні дало додатковий ефект. Пасажири частіше оплачували поїздки, що дозволило частково покрити витрати та стабілізувати доходи підприємств.

Водночас перевізники наголошують: цього недостатньо. За їхніми оцінками, заборгованість лише за пальне сягає десятків мільйонів гривень. Без перегляду тарифів існує ризик скорочення рейсів або зупинки окремих напрямків.

Наразі обговорюється новий орієнтовний рівень оплати — близько 42 гривень за одну поїздку. Остаточне рішення ухвалюватиме виконком після завершення всіх розрахунків і консультацій.

Подорожчання проїзду у Львові відбувається на тлі загальноукраїнської тенденції. У кількох великих містах також готуються до змін у тарифах через аналогічні економічні фактори.

Останній перегляд у місті проводили у 2025 році. Тоді ціни на пальне були значно нижчими, що дозволяло утримувати доступні тарифи. Станом на зараз вартість поїздки залежить від способу оплати: найдешевше — для студентів із транспортною карткою, найдорожче — при розрахунку готівкою.

Фахівці попереджають: подальше зростання витрат на пальне може вплинути не лише на транспорт, а й на інші сфери міської економіки.

