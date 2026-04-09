Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве периодически предоставляют благотворительные организации, однако даты и условия получения помощи меняются.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве выдают в рамках гуманитарных программ при наличии ресурсов, сообщает Politeka.

В частности, благотворительный фонд Каритас Полтава время от времени организует раздачу наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Чтобы не пропустить такие инициативы, жителям советуют следить за официальным телеграмм-каналом организации, где раньше публикуют все детали.

Последний пример такой помощи состоялся 10 марта 2026 года. Тогда наборы с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве могли получить лица, переехавшие в облцентр или область в феврале или марте 2026 года.

Отдельно определялись категории уязвимости, среди которых люди с инвалидностью I, II, III группы или инвалидностью с детства, лица с тяжелыми заболеваниями.

Также это люди от 60 лет, одинокие родители или опекуны, многодетные семьи, беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

Регистрация и выдача помощи проходила по адресу ул. Семена Антонца, 24, прежнее название ул. Болокино. Для участия требовалось иметь при себе оригиналы документов.

В частности, паспорт, идентификационный код, справка переселенца, выданная не позднее 90 дней до даты обращения, а также документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости.

Организаторы также отмечают, что подобные выдачи не имеют постоянного графика и производятся только при наличии ресурсов.

Именно поэтому информация о новых возможностях возникает внезапно и требует внимательного отслеживания. Потому и жителям советуют следить за официальными страницами фонда в соцсетях.

Последние новости Украины:

