Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві періодично надають благодійні організації, однак дати та умови отримання допомоги змінюються.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві видають у межах гуманітарних програм за наявності ресурсів, повідомляє Politeka.

Зокрема, благодійний фонд Карітас Полтава час від часу організовує роздачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Щоб не пропустити такі ініціативи, мешканцям радять стежити за офіційним телеграм-каналом організації, де завчасно публікують усі деталі.

Крайній приклад такої допомоги відбувся 10 березня 2026 року. Тоді набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві могли отримати особи, які переїхали до облцентру або області у лютому чи березні 2026 року.

Окремо визначалися категорії вразливості, серед яких люди з інвалідністю I, II, III групи або інвалідністю з дитинства, особи з важкими захворюваннями.

Також це люди віком від 60 років, самотні батьки чи опікуни, багатодітні родини, вагітні жінки і матері з дітьми до трьох років.

Реєстрація та видача допомоги проходили за адресою вул. Семена Антонця, 24, колишня назва вул. Балакіна. Для участі потрібно було мати при собі оригінали документів.

Зокрема паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця, видану не пізніше ніж 90 днів до дати звернення, а також документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості.

Організатори також наголошують, що подібні видачі не мають постійного графіка і проводяться лише за наявності ресурсів.

Саме тому інформація про нові можливості з’являється раптово і потребує уважного відстеження. Тому й мешканцям радять слідкувати за офіційними сторінками фонду у соцмережах.

