Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области претерпела изменения после обновления правил оказания поддержки для украинцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области теперь регулируется обновленными нормами, утвержденными Кабинетом Министров Украины постановлением №390 от 18 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Документ вносит изменения в порядок предоставления денежной помощи на проживание для ВПЛ в Прлтавской области и уточняет условия ее назначения.

Речь идет о корректировке правил, по которым определяется состав семьи, а также об обновленных подходах к продолжению выплат.

В частности, правительство решило увеличить максимальное количество периодов получения денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области.

Теперь вместо четырех шестимесячных периодов предусмотрено пять. Это позволяет дольше сохранять финансовую поддержку для нуждающихся.

Особое внимание было уделено семьям с детьми. Теперь такие семьи снова могут претендовать на соцподдержку, и это право не зависит от уровня доходов родителей.

Важным условием остается соответствие требованиям имущественного положения, фактического места жительства и обучения детей.

Если обращение подать до 1 мая 2026, выплаты назначат с 1 февраля. В случае позднейшей подачи заявления средства начнут начислять с месяца обращения.

Также изменения коснулись пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица. Те, кому ранее прекратили выплаты из-за превышения доходов, получили возможность повторно подать документы.

В этом случае учитывается обновленный прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, который составляет 10 380 гривен на одного получателя.

Если подать заявление до 1 мая, выплаты могут быть назначены с 1 января 2026 года, а после этой даты начисление начнется с месяца обращения.

