Подорожание проезда в Закарпатской области стало предметом общественного обсуждения после обнародования соответствующего проекта решения в Мукачево, сообщает Politeka.

Документ предусматривает изменение тарифа на городские автобусные перевозки, что может отразиться на ежедневных расходах жителей города.

Согласно предложенным изменениям, стоимость одной поездки в городских автобусах планируется установить на уровне 20 гривен за пассажира.

В случае окончательного решения о подорожании проезда в Закапатской области это станет одним из самых ощутимых повышений за последний период.

Представители городских властей объясняют такую ​​инициативу ростом расходов перевозчиков. Речь идет о повышении стоимости горючего, техническом обслуживании транспорта, а также о необходимости повышения заработной платы водителям.

Именно эти факторы, по их словам, влияют на экономическую целесообразность тарифа, из-за чего возник вопрос о подорожании проезда в Закарпатской области.

В то же время окончательное решение пока не было принято. Проект вынесли на обсуждение, и жители города могут высказать свои замечания или предложения по изменению тарифа.

Обсуждение уже вызвало живую реакцию среди жителей. Часть горожан считает повышение вынужденным шагом в нынешних экономических условиях, а другие опасаются, что это станет дополнительной финансовой нагрузкой для семейного бюджета.

Если инициатива будет поддержана, новый тариф может начать действовать уже в ближайшее время. В то же время, вопрос качества перевозок остается открытым, ведь в этом вопросе изменений не предусмотрено.

