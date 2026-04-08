Подорожчання проїзду в Закарпатській області стало предметом громадського обговорення після оприлюднення відповідного проєкту рішення у Мукачеві, повідомляє Politeka.

Документ передбачає зміну тарифу на міські автобусні перевезення, що може вплинути на щоденні витрати жителів міста.

Згідно з запропонованими змінами, вартість однієї поїздки у міських автобусах планують встановити на рівні 20 гривень за пасажира.

У разі остаточного рішення про подорожчання проїзду в Закапатській області, це стане одним із найвідчутніших підвищень за останній період.

Представники міської влади пояснюють таку ініціативу зростанням витрат перевізників. Йдеться про підняття вартості пального, технічне обслуговування транспорту, а також необхідність підвищення заробітної плати водіям.

Саме ці фактори, за їхніми словами, впливають на економічну доцільність тарифу, через що і виникло питання про подорожчання проїзду в Закарпатській області.

Водночас, остаточного рішення наразі не ухвалили. Проєкт винесли на обговорення, і мешканці міста мають можливість висловити свої зауваження або пропозиції щодо зміни тарифу.

Обговорення вже викликало жваву реакцію серед жителів. Частина містян вважає підвищення вимушеним кроком у нинішніх економічних умовах, інші ж побоюються, що це стане додатковим фінансовим навантаженням для сімейного бюджету.

Якщо ініціативу підтримають, новий тариф може почати діяти вже найближчим часом. Водночас питання якості перевезень залишається відкритим, адже у цьому питанні змін не передбачено.

