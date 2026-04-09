Доплаты для пенсионеров в Запорожье начисляются не всем украинцам, а лишь соответствующим важным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Право на ежемесячную доплату в размере 1038 гривен имеют пенсионеры 80 лет, проживающие сами и не имеющие трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом не имеет значения, где находятся такие родственники — в Украине или за ее пределами.

Обязательным условием назначения этой доплаты для пенсионеров в Запорожье является подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья.

Чтобы получить соответствующее медицинское заключение, сначала необходимо обратиться к семейному врачу. Он проводит осмотр и при наличии оснований направляет пациента на врачебно-консультативную комиссию.

Именно эта комиссия принимает окончательное решение и выдает справку, подтверждающую, что человек не способен самостоятельно себя обслуживать. Обычно это касается лиц с серьезными хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью.

Размер доплаты в Запорожье зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а сама надбавка равняется 40 процентам от этой суммы. Таким образом, пенсионеры получают дополнительно 1038 гривен ежемесячно вплоть до основной пенсии.

После получения медицинского заключения необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о назначении доплаты. К ней прилагаются основные документы, в частности, паспорт, идентификационный код и справка комиссии. Именно медицинское заключение является ключевым документом, без которого такая выплата не назначается.

