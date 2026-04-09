Обов’язковою умовою для призначення цієї доплати для пенсіонерів в Запоріжжі є довідка.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі нараховуються не всім українцям, а лише тим, що відповідають важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив Пенсійний фонд.

Право на щомісячну доплату у розмірі 1038 гривень мають пенсіонери 80 років, які проживають самі та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому не має значення, де саме перебувають такі родичі — в Україні чи за її межами.

Обов’язковою умовою для призначення цієї доплати для пенсіонерів в Запоріжжі є підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я.

Щоб отримати відповідний медичний висновок, спочатку необхідно звернутися до сімейного лікаря. Він проводить огляд і, за наявності підстав, направляє пацієнта на лікарсько-консультативну комісію.

Саме ця комісія ухвалює остаточне рішення та видає довідку, яка підтверджує, що людина не здатна самостійно себе обслуговувати. Зазвичай це стосується осіб із серйозними хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю.

Розмір доплати в Запоріжжі залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а сама надбавка дорівнює 40 відсоткам від цієї суми. Таким чином, пенсіонери отримують додатково 1038 гривень щомісяця до основної пенсії.

Після отримання медичного висновку необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою про призначення доплати. До неї додаються основні документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та довідка комісії. Саме медичний висновок є ключовим документом, без якого така виплата не призначається.

