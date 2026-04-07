Новый график движения поездов в Полтавской области был введен в апреле, когда в регионе начались плановые работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Полтавской области проинформировали в пресс-службе "Укрзализныци".

Из-за ремонтных работ ряд пригородных экспрессов меняет свои маршруты или временно не выходит в рейс, требующий пассажиров внимательного планирования поездок.

В частности, №6533 сообщением Полтава-Южная – Кременчуг 8, ​​10, 12, 14 и 16 апреля будет курсировать только до станции Потоки.

В обратном направлении №6534 будет также отправляться со станции Потоки в Полтаву-Южную вместо Кременчуга. Такие изменения окажут влияние на ежедневные поездки жителей региона, особенно тех, кто регулярно пользуется этим сочетанием для работы или обучения.

Кроме того, 9 апреля из-за ремонтных работ не будут курсировать №6542 и №6544 по маршруту Ромны – Ромодан, а также №6543 и №6545 в направлении Ромодан – Ромны.

Пассажирам советуют учитывать эти изменения при планировании поездок во избежание неприятных сюрпризов и лишних ожиданий на станциях.

"Укрзализныця" напоминает, что новый график движения поездов в Полтавской области предусматривает соблюдение правил безопасности в условиях военного времени.

Пассажирам советуют по сигналу тревоги заранее подготовить документы и телефон, одеться и ждать указания проводника.

Большие вещи рекомендуют оставлять в вагоне во избежание задержек во время эвакуации. Если объявляют эвакуацию, выходить нужно быстро, но без паники, использовать ближайшую дверь, не создавать давки и помогать другим.

