Новий графік руху поїздів у Полтавській області тимчасово змінює маршрути приміських експресів через планові ремонтні роботи.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області ввели у квітні, коли в регіоні розпочалися планові роботи з оновлення залізничної інфраструктури, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Полтавській області проінформували у пресслужбі "Укрзалізниці".

Через ремонтні роботи низка приміських експресів змінює свої маршрути або тимчасово не виходить у рейс, що потребує від пасажирів уважного планування поїздок.

Зокрема, №6533 сполученням Полтава-Південна – Кременчук 8, 10, 12, 14 та 16 квітня курсуватиме лише до станції Потоки.

У зворотному напрямку №6534 також відправлятиметься зі станції Потоки до Полтави-Південної замість Кременчука. Такі зміни вплинуть на щоденні поїздки мешканців регіону, особливо тих, хто регулярно користується цим сполученням для роботи чи навчання.

Крім того, 9 квітня через ремонтні роботи не курсуватимуть №6542 та №6544 за маршрутом Ромни – Ромодан, а також №6543 і №6545 у напрямку Ромодан – Ромни.

Пасажирам радять враховувати ці зміни під час планування поїздок, щоб уникнути неприємних сюрпризів та зайвих очікувань на станціях.

"Укрзалізниця" нагадує, що новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає дотримання правил безпеки в умовах воєнного часу.

Пасажирам радять за сигналом тривоги заздалегідь підготувати документи та телефон, одягнутися і чекати вказівок провідника.

Великі речі рекомендують залишати у вагоні, щоб уникнути затримок під час евакуації. Якщо оголошують евакуацію, виходити потрібно швидко, але без паніки, використовувати найближчі двері, не створювати тисняви та допомагати іншим.

