Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения доступна в Днепропетровской области, сообщает издание Politeka.net.



Об этом говорится на странице благотворительной организации Angels of Salvation.

Стартует новый комплексный проект гуманитарной помощи под названием "Консорциум LINK", в рамках которого ее смогут получить граждане, принадлежащие к определенным категориям уязвимости. В то же время, отмечается, что для населенных пунктов в радиусе 0–20 км от линии боевых действий отдельные условия программы не применяются.

К участию в проекте допускаются лица, отвечающие по меньшей мере одному из критериев. В частности, речь идет о пенсионерах от 60 лет, лицах с инвалидностью, многодетных семьях, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также одиноких родителей или официальных опекунов. Отдельно в перечень включены внутренне перемещенные лица, а также домохозяйства, чье жилье было повреждено в результате обстрелов.

В Днепропетровской области гуманитарная помощь будет сосредоточена в отдельных районах, среди которых Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы, особенно пострадавшие от последствий боевых действий и повышенная потребность в поддержке населения.

В рамках проекта предусмотрено несколько форматов помощи. Гуманитарная составляющая включает в себя наборы вещей первой необходимости, базовые гигиенические наборы, гигиенические наборы для маломобильных лиц, а также продуктовые наборы, направленные на обеспечение базовых потребностей домохозяйств.

Отдельным направлением определена финансовая поддержка. Речь идет о денежной помощи пострадавшим от обстрелов, а также многоцелевых выплатах для жителей прифронтовых общин, позволяющих самостоятельно определять приоритетные расходы в зависимости от индивидуальных потребностей.

Также в рамках программы работает направление защиты и социальной поддержки. Он предусматривает сопровождение семей и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также перенаправление в профильные государственные и партнерские службы для получения дополнительной поддержки.

