Благодаря платформе «Допомагай» бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти быстро и без бюрократии.

В Днепропетровской области переселенцы могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в разных форматах, сообщает Politeka.

Платформа «Допомагай» позволяет быстро найти комнату, квартиру или дом без арендной платы.

Владельцы квартир иногда просят небольшое участие в быту, в то же время обеспечивая безопасные условия и комфорт для временного проживания. Сервис особенно полезен тем, кто не имеет знакомых в регионе.

В Днепре доступна отдельная комната в трехкомнатной квартире на проспекте Б.Хмельницкого. Там проживает 78-летняя женщина, поэтому владельцы советуют заселение женщинам пенсионного возраста для удобства и лучшего взаимодействия.

В Каменском предлагают два варианта. Первый предназначен для женщины с ребенком, в доме уже проживает хозяйка с двумя детьми, коммунальные услуги платить не нужно. Второй — отдельная комната со всем необходимым для комфортного проживания, подходит для женщин, престарелых и детей.

В Кривом Роге по улице Независимости Украины доступна двухкомнатная квартира после ремонта. Помещение оснащено бытовой техникой и предназначено для комфортного размещения женщин с детьми.

Благодаря платформе «Допомагай» бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти быстро и без бюрократии. Владельцы обычно предлагают жилье на любой срок и создают условия, чтобы переселенцы чувствовали себя безопасно и могли обустроить быт во время войны.

Для уточнения наличия свободных мест и деталей поселения советуют обращаться непосредственно к владельцам через платформу или горячую линию сервиса.

