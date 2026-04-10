У Дніпропетровській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в різних форматах, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дозволяє швидко знайти кімнату, квартиру або будинок без орендної плати.

Власники помешкань іноді просять невелику участь у побуті, водночас забезпечуючи безпечні умови та комфорт для тимчасового проживання. Сервіс особливо корисний для тих, хто не має знайомих у регіоні.

У Дніпрі доступна окрема кімната в трикімнатній квартирі на проспекті Б.Хмельницького. Там проживає 78-річна жінка, тому власники радять заселення жінкам пенсійного віку для зручності та кращої взаємодії.

У Кам’янському пропонують два варіанти. Перший призначений для жінки з дитиною, у будинку вже проживає власниця з двома дітьми, комунальні послуги сплачувати не потрібно. Другий — окрема кімната з усім необхідним для комфортного проживання, підходить для жінок, людей похилого віку та дітей.

У Кривому Розі на вулиці Незалежності України доступна двокімнатна квартира після ремонту. Приміщення оснащене побутовою технікою та створене для комфортного розміщення жінок із дітьми.

Завдяки платформі «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти швидко і без бюрократії. Власники зазвичай пропонують помешкання на будь-який термін і створюють умови, щоб переселенці відчували себе безпечно та могли облаштувати побут під час війни.

Для уточнення наявності вільних місць та деталей поселення радять звертатися безпосередньо до власників через платформу або гарячу лінію сервісу.

