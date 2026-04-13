Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може вплинути на вартість фруктів уже найближчим часом.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилюється через скорочення пропозиції якісних яблук на внутрішньому ринку, пише Politeka.net.

Експерти попереджають, що найближчим часом вартість фруктів може зрости.

Про це повідомив директор аграрної спілки з Чернівецької області Віталій Нігалатій у коментарі AgroTimes. За його словами, нині відчувається нестача товарного яблука, придатного для тривалого зберігання та реалізації.

Однією з головних причин стала затримка зі збором урожаю. Значна частина плодів потрапила до спеціалізованих сховищ уже перестиглою, що негативно вплинуло на їхню лежкість і якість. У результаті така продукція швидше втрачає свої споживчі властивості.

Додатковим чинником стала технологічна політика виробників. Частина господарств не застосувала препарати для уповільнення дозрівання, які допомагають продовжити термін зберігання без втрати якості. Це призвело до скорочення обсягів продукції, придатної для продажу.

За оцінками фахівців, пропозиція зменшується швидше, ніж очікувалося, тоді як попит залишається стабільним. Така ситуація формує передумови для подальшого підвищення цін на ринку.

Крім того, в Дніпропетровській області повідомляли про подорожчання продуктів.

Серед молочних товарів лідером за ціною є сир твердий Звени Гора голандський 45% (1 кг), середня вартість якого становить 581,10 грн. У Auchan його можна купити за 539 грн, у Metro — 566,80 грн, а найдорожча пропозиція зафіксована в Megamarket — 637,50 грн.

