Важно учесть, что доплаты пенсионерам в Кировоградской области не начисляются автоматически.

В Кировоградской области некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии в размере 1038 гривен, сообщает Politeka.net

Об этом говорится на сайте ПФУ.

В частности, право на эту доплату в Кировоградской области имеют граждане, достигшие 80-летнего возраста. Однако важно учесть, что доплата не начисляется автоматически — для ее получения нужно соответствовать ряду критериев.

Основное условие – пенсионер должен проживать самостоятельно и не иметь трудоспособных родственников, которые по закону обязаны его содержать. При этом не имеет значения, находятся ли такие родственники в Украине или за границей.

Еще одним обязательным критерием является подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья. Для этого необходимо обратиться к семейному врачу, который после осмотра может направить пациента на врачебно-консультативную комиссию. Именно она принимает решение и выдает справку, подтверждающую необходимость ухода.

Обычно такое пособие получают люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью, которые не могут самостоятельно обеспечивать свои повседневные потребности.

Сумма доплаты определяется в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и составляет 40% от этого показателя. В 2026 году он равен 2595 гривен, так что размер ежемесячной надбавки составляет 1038 гривен.

Чтобы оформить выплату, после получения медицинского заключения следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и необходимыми документами. В пакет входят паспорт, идентификационный код и справка врачебно-консультативной комиссии. Именно этот документ является ключевым для назначения доплаты, ведь без него выплата не начисляется.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.