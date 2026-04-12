Важливо врахувати, що доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області не нараховується автоматично.

У Кіровоградській області окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень, повідомляє Politeka.net

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Зокрема, право на цю доплату у Кіровоградській області мають громадяни, які досягли 80-річного віку. Однак важливо врахувати, що доплата не нараховується автоматично — для її отримання потрібно відповідати низці критеріїв.

Основна умова — пенсіонер повинен проживати самостійно та не мати працездатних родичів, які за законом зобов’язані його утримувати. При цьому не має значення, чи перебувають такі родичі в Україні, чи за кордоном.

Ще одним обов’язковим критерієм є підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, який після огляду може направити пацієнта на лікарсько-консультативну комісію. Саме вона ухвалює рішення та видає довідку, яка підтверджує необхідність догляду.

Зазвичай таку допомогу отримують люди з тяжкими хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю, які не можуть самостійно забезпечувати свої повсякденні потреби.

Сума доплати визначається відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 40% від цього показника. У 2026 році він дорівнює 2595 гривень, тож розмір щомісячної надбавки складає 1038 гривень.

Щоб оформити виплату, після отримання медичного висновку потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та необхідними документами. До пакета входять паспорт, ідентифікаційний код і довідка лікарсько-консультативної комісії. Саме цей документ є ключовим для призначення доплати, адже без нього виплата не нараховується.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: чому ситуація складна та чого чекати українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: на що варто сподіватися.