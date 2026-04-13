Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области призвана уменьшить финансовую нагрузку на семьи.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области предоставляется в рамках программы «Консорциум Реагирования – 2026», реализуемой благотворительным фондом «Право на защиту», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку уязвимых категорий населения, пострадавших от войны.

Размер выплат зависит от статуса получателей и составляет от 1800 до 4100 гривен ежемесячно. Общая сумма финансовой поддержки за весь период может достигать 10 800–12 300 гривен на одного человека.

Программа охватывает шесть регионов страны, в том числе Николаевскую область. Помощь предназначена для малообеспеченных домохозяйств, внутри перемещенных лиц и местных жителей, находящихся в зоне риска или проживающих вблизи боевых действий или государственной границы.

Подать заявку могут семьи с доходом ниже 8422 гривен на одного члена семьи. Отдельно предусмотрена пилотная регистрация для переселенцев, выехавших более 45 дней назад, но не более полугода, и проживающих на расстоянии более 50 километров от линии фронта.

При отборе учитывают социальный статус, наличие инвалидности или хронических заболеваний, состав семьи, уровень и жизненные обстоятельства. Для участия необходимо предоставить паспорт, РНОКПП, банковский счет в гривнах и подтверждающие уязвимость документы.

Регистрация проводятся в специальных пунктах или через мобильные группы, которые также обслуживают маломобильных граждан. После проверки данных решение принимается в течение нескольких недель, а средства поступают в среднем через 4–6 недель.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии 0 800 750 104 или по электронной почте cash.assistance@r2p.org.ua, а актуальная информация доступна в приложении «єДопомога».

Источник

Последние новости Украины:

