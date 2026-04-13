Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області покликана зменшити фінансове навантаження на родини.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Хпоківській області надається в межах програми «Консорціум Реагування – 2026», яку реалізує благодійний фонд «Право на захист», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку вразливих категорій населення, що постраждали від війни.

Розмір виплат залежить від статусу отримувачів і становить від 1 800 до 4 100 гривень щомісяця. Загальна сума фінансової підтримки за весь період може сягати 10 800–12 300 гривень на одну особу.

Програма охоплює шість регіонів країни, зокрема Миколаївщину. Допомога призначена для малозабезпечених домогосподарств, внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, які перебувають у зоні ризику або проживають поблизу бойових дій чи державного кордону.

Подати заявку можуть родини з доходом нижче 8 422 гривень на одного члена сім’ї. Окремо передбачено пілотну реєстрацію для переселенців, які виїхали понад 45 днів тому, але не більше ніж пів року, та мешкають на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту.

Під час відбору враховують соціальний статус, наявність інвалідності чи хронічних захворювань, склад родини, рівень доходів і життєві обставини. Для участі необхідно надати паспорт, РНОКПП, банківський рахунок у гривнях та документи, що підтверджують вразливість.

Реєстрацію проводять у спеціальних пунктах або через мобільні групи, які також обслуговують маломобільних громадян. Після перевірки даних рішення ухвалюють протягом кількох тижнів, а кошти надходять у середньому через 4–6 тижнів.

Отримати консультацію можна за телефоном гарячої лінії 0 800 750 104 або через електронну пошту cash.assistance@r2p.org.ua, а актуальна інформація доступна в додатку «єДопомога».

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс