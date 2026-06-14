Дефицит продуктов в Одесской области может проявиться не только в сокращении ассортимента фруктов, но и постепенном росте цен в розничной торговле уже летом.

Дефицит продуктов в Одесской области может усилиться уже в ближайшие месяцы из-за значительного сокращения урожая абрикосов и персиков после весенних похолоданий , сообщает Politeka.

По предварительным оценкам аграрных экспертов потери абрикосов могут составлять от 40% до 60%, а персиков — от 30% до 50% по сравнению с типичными показателями прошлых сезонов. Аналитики называют нынешнюю ситуацию одной из самых сложных в последние годы.

Причиной послужили резкие температурные колебания в конце зимы и весной. Больше всего пострадали раннецветущие косточковые культуры, особенно в южных и центральных регионах, где деревья начинают цвести раньше других насаждений.

Специалисты объясняют, что даже кратковременные морозы во время цветения способны повредить почки и снизить будущую урожайность. Дополнительное влияние оказала холодная погода, из-за которой уменьшилась активность пчел, необходимых для опыления садов.

На этом фоне предполагается заметное сокращение предложения фруктов в сезоне 2026 года. Из-за меньших объемов производства стоимость абрикосов и персиков может возрасти на 20–80% в зависимости от региона и уровня потерь урожая.

Частично компенсировать недостаток планируется благодаря импорту. Среди основных поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. В то же время, эксперты отмечают, что даже дополнительные поставки не гарантируют полного покрытия спроса на внутреннем рынке.

По оценкам аналитиков, Дефицит продуктов в Одесской области может проявиться не только в сокращении ассортимента фруктов, но и постепенном росте цен в розничной торговле уже летом.

Дальнейшая ситуация будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели, а также возможностей импортеров быстро реагировать на нехватку украинской продукции.

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