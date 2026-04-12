В Запорожье в начале 2026 года начала работу программа бесплатного жилья для ВПЛ, которая обеспечивает более тысячи мест в разных временных заведениях для переселенцев, сообщает Politeka.

Об этом сообщают местные службы.

Проживание организовано в модульных городках, общежитиях, благотворительных пространствах и шелтерах предприятия «Запорожремсервис». Каждый переселенец может выбирать вариант, учитывая количество семьи и желаемую продолжительность пребывания. Некоторые локации рассчитаны на короткий срок, другие – на более длительный период.

Проверить наличие свободных мест можно в департаменте социальной защиты Запорожской ОГА. Специалисты предоставляют консультации по правилам поселения, списку необходимых документов и условиям проживания. Контакты для справок: 061-764-42-65 или горячая линия транзитного центра – 0-800-331-630. Дополнительную информацию предоставляет координатор Ассоциации шелтеров Николай Городенский.

Для оформления жилья переселенцам необходимо предъявить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и документы членов семьи. При наличии льгот добавляются соответствующие подтверждения. По прибытии заключается соглашение сроком на шесть месяцев с возможностью продления. Подать документы можно в течение месяца после заселения.

Для удобства доступна цифровая регистрация через сервис Действие, что сокращает время ожидания и упрощает процедуру. Все помещения, где предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, оборудованы базовыми условиями для комфортного пребывания.

Местные службы подчеркивают постоянное обновление данных. Перед поселением советуют уточнять наличие мест и выбирать оптимальную локацию для получения поддержки оперативно и без дополнительных сложностей.

Для нуждающихся в долгосрочном размещении предусмотрены дополнительные социальные программы: предоставление бытовой техники, вспомогательных услуг и консультаций. Такие инициативы помогают переселенцам быстрее адаптироваться и обеспечивают безопасное проживание в городе.

