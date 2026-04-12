У Запоріжжі на початку 2026 року розпочала роботу програма безкоштовного житла для ВПО, яка забезпечує понад тисячу місць у різних тимчасових закладах для переселенців, повідомляє Politeka.

Проживання організоване у модульних містечках, гуртожитках, благодійних просторах і шелтерах підприємства «Запоріжремсервіс». Кожен переселенець може обирати варіант, враховуючи чисельність сім’ї та бажану тривалість перебування. Деякі локації розраховані на короткий термін, інші – на триваліший період.

Перевірити наявність вільних місць можна у департаменті соціального захисту Запорізької ОДА. Фахівці надають консультації щодо правил поселення, списку необхідних документів та умов проживання. Контакти для довідок: 061-764-42-65 або гаряча лінія транзитного центру — 0-800-331-630. Додаткову інформацію надає координатор Асоціації шелтерів Микола Городенський.

Для оформлення житла переселенцям потрібно пред’явити паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документи членів сім’ї. У разі наявності пільг додаються відповідні підтвердження. Після прибуття укладається угода терміном шість місяців із можливістю продовження. Подати документи можна протягом місяця після заселення.

Для зручності доступна цифрова реєстрація через сервіс «Дія», що скорочує час очікування та спрощує процедуру. Всі приміщення, де надають безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі, обладнані базовими умовами для комфортного перебування.

Місцеві служби наголошують на постійному оновленні даних. Перед поселенням радять уточнювати наявність місць та обирати оптимальну локацію, щоб отримати підтримку оперативно та без додаткових складнощів.

Для тих, хто потребує довгострокового розміщення, передбачені додаткові соціальні програми: надання побутової техніки, допоміжних послуг і консультацій. Такі ініціативи допомагають переселенцям швидше адаптуватися та забезпечують безпечне проживання у місті.

