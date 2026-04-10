Новий графік руху поїздів у Запоріжжі запроваджено після відновлення курсування частини приміських рейсів у регіоні, що відбулося 9 квітня, передає Politeka.

Про це повідомили у Придніпровській залізниці АТ «Укрзалізниця». Йдеться про повернення щоденних сполучень між Запоріжжям і передмістям.

Відтепер знову щодня виконуються два рейси: поїзд №6075 вирушає із Запоріжжя-2 о 17:20 та прибуває до Канцерівки о 18:06. У зворотному напрямку №6498 відправляється з Канцерівки о 18:58 та завершує маршрут у Запоріжжі-2 о 19:53.

Окремо передбачено тимчасові зміни для сполучення Кам’янське — Ігрень. У період 10 квітня та 13–17 квітня поїзд №7304 курсуватиме зі збереженням чинного розкладу до Дніпра-Головного, після чого продовжуватиме рух о 07:40 з прибуттям до Ігрені о 08:11.

У компанії також нагадали, що в регіоні вже діє оновлена система сполучень, зокрема запущений новий приміський електропоїзд між Запоріжжям і Дніпром, який курсує щоденно.

Новий графік руху поїздів у Запоріжжі допомагає пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки.

Також продовжують курсувати «двогрупні» поїзди зі Львова: рейси №86/85 та №128/127 прямують до Запоріжжя, роз’єднуючись у Дніпрі та з’єднуючись із іншими складами.

Львівський напрямок передбачає відправлення з Дніпра до Запоріжжя о 08:00 та 13:05, що частково зберігає пряме сполучення із західними регіонами.

Водночас повністю припинено курсування прямого рейсу №52/51 Одеса — Запоріжжя. Натомість пасажирам запропоновано пересадкову схему через Дніпро з інтервалом близько 20 хвилин.

Зокрема, для поїздки до Одеси потрібно прибути до Дніпра рейсом №86/85 (прибуття о 20:43) і пересідати на №53 Дніпро — Одеса, який вирушає о 21:03.

Аналогічна логістика діє і у зворотному напрямку, однак через затримки прибуття поїздів іноді пересадка стає ускладненою або недоступною.

