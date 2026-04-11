Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області оголосили в Кілійській громаді через необхідність стабілізувати роботу систем водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Рішення стосується міста та кількох навколишніх сіл. Комунальне підприємство «Світло» пояснює перегляд розрахунків зростанням витрат на енергоносії та закупівлю ресурсу для очищення.

Вартість електроенергії від початку року піднялася з 13,50 до 16,32 грн за кВт·год. Також із 1 квітня підвищилася закупівельна ціна кубометра водного ресурсу — з 35 до 40 грн.

Оновлені розцінки в Кілії тепер становлять: подача води — 63,41 грн за м³ замість 58,72 грн, відведення стоків — 57,65 грн замість 55,43 грн. У селах поблизу, зокрема Ліски, домогосподарства платитимуть 225,44 грн замість 211,65.

У Шевченковому встановлено 60,30 грн за м³ постачання, у Василівці — 53,80 грн за послугу каналізації. Фурманівка отримала корекцію до 54,20 грн за водозабезпечення та 51,35 грн за очищення стоків. Новоселівка — 57,10 та 54,00 грн відповідно.

Представники громади наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пов’язане з потребою модернізації мереж і підтримання стабільної роботи інфраструктури.

Місцевим мешканцям радять встановлювати облікові прилади, контролювати споживання ресурсів та заздалегідь планувати витрати, аби уникнути фінансового навантаження.

У громаді очікують, що нові розрахунки дозволять утримати безперебійну роботу систем та забезпечити якість обслуговування без додаткових збоїв.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: кому і який прихисток доступний

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.