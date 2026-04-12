Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области помогает снизить риски аварий и поддержать непрерывность функционирования систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснулось жителей Самара из-за увеличения расходов на водоснабжение и водоотвод, передает Politeka.

Изменения затрагивают домохозяйства, обслуживаемые ООО «КОМСИТИ», тогда как ресурс закупается у КП «Днепропроводоканал». В конце 2025 года НКРЭКУ приняло решение о корректировке стоимости подачи воды, что подняло расходную часть предприятия более чем на 21%.

Дополнительную нагрузку сформировали более дорогие энергоносители для насосных станций, расходы на очистку, топливо для аварийных выездов и повышение фонда оплаты труда в соответствии с государственными нормами.

В компании отмечают, что обновление расчетов позволяет поддерживать стабильность сетей, обеспечивать работу оборудования и избегать перебоев в поставке ресурса.

Ожидаемые показатели для населения: централизованная подача — 56,89 грн за кубометр с НДС, отвод стоков — 46,73 грн с налогом.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области помогает снизить риски аварий и поддержать непрерывность функционирования систем.

Также следует отметить, что местным жителям советуют регулярно сверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать ежемесячные расходы. Также рекомендуют рационально использовать воду и электроэнергию, чтобы снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Отдельно отмечается, что ответственное потребление ресурсов способствует стабильной работе инфраструктуры и улучшению качества услуг.

