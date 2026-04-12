Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області допомагає зменшити ризики аварій та підтримати безперервність функціонування систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнулося мешканців Самара через збільшення витрат на водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Зміни зачіпають домогосподарства, які обслуговує ТОВ «КОМСІТІ», тоді як ресурс закуповується у КП «Дніпроводоканал». Наприкінці 2025 року НКРЕКП ухвалила рішення про коригування вартості подачі води, що підняло витратну частину підприємства більш ніж на 21%.

Додаткове навантаження сформували дорожчі енергоносії для насосних станцій, витрати на очищення, паливо для аварійних виїздів та підвищення фонду оплати праці згідно з державними нормами.

У компанії зазначають, що оновлення розрахунків дозволяє підтримувати стабільність мереж, забезпечувати роботу обладнання та уникати перебоїв у постачанні ресурсу.

Очікувані показники для населення такі: централізована подача — 56,89 грн за кубометр із ПДВ, відведення стоків — 46,73 грн із податком.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області допомагає зменшити ризики аварій та підтримати безперервність функціонування систем.

Також варто зауважити, що місцевим мешканцям радять регулярно звіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати щомісячні витрати. Також рекомендують раціонально використовувати воду й електроенергію, щоб знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Окремо наголошується, що відповідальне споживання ресурсів сприяє стабільній роботі інфраструктури та покращенню якості послуг у громаді.

