График отключения воды в неделю с 13 по 19 апреля в Днепре применяется не для всех потребителей.

График отключения воды в неделю с 13 по 19 апреля в Днепре касается должников КП «Днепропроводоканал» в частном секторе города, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Днепроводоканал .

Ограничения намечены в период с 6 по 17 апреля 2026 года. Работы будет выполняться специализированной бригадой предприятия, которая будет проверять состояние сетей и проводить отключение абонентам с длительной задолженностью.

Общий долг по указанным адресам превышает 650 тысяч гривен и составляет более 656 тысяч. Под действие мероприятий подпадают Амур-Нижнеднепровский и Чечеловский районы.

В первом районе зафиксированы долги на улицах Леси Украинки, Луганской, Мариупольской, Фруктовой, Ясельной и других локациях частного сектора. Наибольшие суммы приходятся на Ясельную и Мануйловский проспект.

В Чечелевском районе отключения охватят переулок Конюхова, улицы Потическую, Новошкольную, Зеркальную, Новопартизанскую и другие адреса, где накопились долги разного объема — от нескольких до ста тысяч гривен.

Коммунальщики отмечают, что график отключения воды на неделю с 13 по 19 апреля в Днепре применяется к потребителям, длительно не осуществляющим оплату за услуги водоснабжения.

В предприятии призывают жителей проверить наличие задолженности и по возможности урегулировать ее до момента визита бригад во избежание прекращения подачи воды.

