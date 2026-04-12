Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 квітня в Дніпрі застосовується не для всіх споживачів.

Графік відключення води на тиждень з 13 по 19 квітня в Дніпрі стосується боржників КП «Дніпроводоканал» у приватному секторі міста, передає Politeka.

Інформацію про це надає Дніпроводоканал.

Обмеження заплановані у період з 6 по 17 квітня 2026 року. Роботи виконуватиме спеціалізована бригада підприємства, яка перевірятиме стан мереж та проводитиме відключення абонентам із тривалою заборгованістю.

Загальний борг за зазначеними адресами перевищує 650 тисяч гривень і становить понад 656 тисяч. Під дію заходів підпадають Амур-Нижньодніпровський та Чечелівський райони.

У першому районі зафіксовані борги на вулицях Лесі Українки, Луганській, Маріупольській, Фруктовій, Ясельній та інших локаціях приватного сектору. Найбільші суми припадають на Ясельну та Мануйлівський проспект.

У Чечелівському районі відключення охоплять провулок Конюхова, вулиці Потічну, Новошкільну, Дзеркальну, Новопартизанську та інші адреси, де накопичилися борги різного обсягу — від кількох до понад ста тисяч гривень.

Комунальники наголошують, що графік відключення води на тиждень з 13 по 19 квітня в Дніпрі застосовується до споживачів, які тривалий час не здійснюють оплату за послуги водопостачання.

У підприємстві закликають мешканців перевірити наявність заборгованості та за можливості врегулювати її до моменту візиту бригад, щоб уникнути припинення подачі води.

Останні новини України:

